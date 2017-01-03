Apple, İPhone 7 ile birlikte duyurduğu aksesuarlarından birisini geçtiğimiz günlerde satışa sunmuştu. Büyük eleştiriler alsa da yok sattığı söylenen aksesuarların üretim bandı genişletiliyor. Apple ve üretim ortağının aldığı kararın detayları haberimizde.



Apple, İPhone 7 ile birlikte duyurduğu aksesuarlarından birisini geçtiğimiz günlerde satışa sunmuştu. Büyük eleştiriler alsa da yok sattığı söylenen aksesuarların üretim bandı genişletiliyor. Apple ve üretim ortağının aldığı kararın detayları haberimizde.



İPhone 7 ve İPhone 7 Plus ile birlikte tanıtılan ancak piyasaya sürülmesi birkaç ay geciken Apple'ın kablosuz kulaklığı AirPods hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Eylül ayında tanıtılmasına rağmen pek çok sorun yaşayan ve satışı aralık ayına kadar ertlenen Apple AirPods'lar artık satışta. Amerikan teknoloji devinin CEO'su Tim Cook geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile ürünün çok başarılı bir satış grafiği çizdiğini söylemişti. Üretimin talepleri karşılaması sıkıntıya girince de üretim kapasitesinin arttırılmasına karar verildi.



Çin merkezli Economic Daily News tarafından yayınlanan bilgilere göre AirPods'ların şu an ki tek üreticisi olan Inventec üretimi karşılamak için ek çalışma içerisine girdi. Firma ürünün talebini karşılayabilmek için vardıya eklemeleri yapmaya başladı. Ayrıca üretim hattını genişleterek ek işçi almaya başlayan firma, bu sayede talepleri karşılayabilmeyi umuyor.



Eleştiriler de Satışlar da Büyük



Kötü ses kalitesi nedeniyle eleştirilen ve pek çok editör tarafından olumsuz yorumlanan teknoloji devinin kablosuz kulaklıkları AirPods, iddiaya tek başına sunmayı iddiayı ettiği 5 satlik pil ömründen de çok uzak. Şarj kutusuyla birlikte gelen cihaz, Amerikan teknoloji devinin iddiasına göre kutusuyla birlikte 24 saatlik bir pil ömrü sunuyor.



Ülkemizde ₺779'ye satılan ürün Apple tarafından resmi olarak edinilebiliyor. AppleStore dışındaki kanallarda ise pek bulunmayan ürüne sahip olabilmek için AppleStore'ları ziyaret etmek ya da apple.com üzerinden sipariş vermek gerekiyor.



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