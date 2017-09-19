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Apple, Türkiye'de Yeni Çalışanlar Arıyor

APPLE, TÜRKİYE'DE YENİ ÇALIŞANLAR ARIYOR

Türkiye'de genişleme adımı atmaya hazırlanan teknoloji devi Apple, Türkiye'de yeni çalışanlar arıyor.

Tarih : 19 Eylül 2017, 19:10
Puan Ver : Apple, Türkiye'de Yeni Çalışanlar Arıyor(6/10)2

Türkiye'de sadece iki tane mağazası bulunan Apple, Türkiye'de genişleme adımı atmaya hazırlanıyor. İkisi de İstanbul'da olan 2 mağazası ile Türkiye pazarına giren şirketin önümüzdeki dönemde 3'üncü mağazasını açacağı iddia ediliyor. Ntv'nin haberine göre, bu iddiayı destekleyecek adım Apple tarafından atıldı.

27 İŞ İLANI YAYINLADI

ABD merkezli teknoloji devi Apple, Türkiye'de yeni çalışanlar arıyor. Apple Türkiye için aynı anda 14 iş ilanı yayınladı.

Şu anda toplam 27 iş ilanı yayında olan Apple, başvuruları kendi sitesi üzerinden kabul ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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