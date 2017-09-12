APPLE'IN EN YENİSİ İPHONE X, YÜZÜNÜZDEKİ HAREKETLERDEN EMOJİ YARATIYOR!
Apple yeni iPhone modellerini tanıttı.. Teknoloji devi Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone 8, iPhone X ve Apple Watch modelleri görücüye çıktı.
EMOJİ HAKKINDA BİLDİKLERİNİZİ UNUTUN!
Apple, yeni ürünlerinin tanıtımın Cupertino'daki Steve Jobs Theater'da yaptı. Tanıtımda yeni ürünlerin sıradışı özellikleri tek tek anlatılırken emoji unutulmadı.
EMOJİ OLMADAN ASLA DİYENLER İÇİN SIRADIŞI ÖZELLİK
iPhone'da emojiye ek olarak "animoji" var. Animoji'ler, iPhone X'in en sıra dışı özelliği olabilir. Bu 3 boyutlu yüz tarama ile yüzünüzden emoji yaratabilecek. Yani iPhone kullanıcıları standart emojilerle yetinmek zorunda kalmayacak.
ANİMOJİ YANİ HAREKETLİ EMOJİ
Animoji temel olarak hareketli emoji anlamına geliyor. Animasyon tarzındaki bu emojileri Apple animoji olarak kısaltmış durumda.
Yüzünüzdeki hareketleri kaydedip o şekilde karşıdakine gönderen yeni hareketli emoji ya da animojilerin çalışma şekli tanıtımda video ile gösterildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Beşiktaş Yeni Kampanyasını Tanıttı: Gel, Gel. Kim Olursan Gel!
- Beşiktaş, Denys Boyko'yu Belçika Ekibi Club Brugge'e Kiraladı
- Balona Rövaşata Atan Adama Rakip Geldi! Judocu Dayı Fenomen Oldu
- Barcelona Teknik Direktörü Valverde: Burada Oynamak Zor
- Olay Yorum: Başarılı Olamazsa Gideceği Takım 'survivor Ünlüler' Olur
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar