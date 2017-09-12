Apple yeni iPhone modellerini tanıttı.. Teknoloji devi Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone 8, iPhone X ve Apple Watch modelleri görücüye çıktı.

EMOJİ HAKKINDA BİLDİKLERİNİZİ UNUTUN!

Apple, yeni ürünlerinin tanıtımın Cupertino'daki Steve Jobs Theater'da yaptı. Tanıtımda yeni ürünlerin sıradışı özellikleri tek tek anlatılırken emoji unutulmadı.

EMOJİ OLMADAN ASLA DİYENLER İÇİN SIRADIŞI ÖZELLİK

iPhone'da emojiye ek olarak "animoji" var. Animoji'ler, iPhone X'in en sıra dışı özelliği olabilir. Bu 3 boyutlu yüz tarama ile yüzünüzden emoji yaratabilecek. Yani iPhone kullanıcıları standart emojilerle yetinmek zorunda kalmayacak.

ANİMOJİ YANİ HAREKETLİ EMOJİ

Animoji temel olarak hareketli emoji anlamına geliyor. Animasyon tarzındaki bu emojileri Apple animoji olarak kısaltmış durumda.

Yüzünüzdeki hareketleri kaydedip o şekilde karşıdakine gönderen yeni hareketli emoji ya da animojilerin çalışma şekli tanıtımda video ile gösterildi.

Kaynak: haberinburada