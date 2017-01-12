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Araç sahipleri dikkat!

ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT!

Yapılan açıklamaya göre, otogaza 4 kuruş zam yapılırken, siyahi ürünlerde ise indirime gidildi

Tarih : 12 Ocak 2017, 16:21
Puan Ver : Araç Sahipleri Dikkat!(9/10)9


Otogazın litre fiyatına bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere 4 kuruş zam yapıldı. Buna göre; otogazın litre fiyatı; ortalama olarak İstanbul'da 2,94 liradan 2,98 liraya, Ankara'da 2,99 liradan 3,03 liraya, İzmir'de ise 2,89 liradan 2,92 liraya yükselecek.



Siyah ürünlerde de kalorifer yakıtında (kalyak) 4 kuruş, fuel oilde 5 kuruş indirim yapıldığı açıklandı. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Araç  Sahipleri  Dikkat    haber

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