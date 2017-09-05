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ARAKAN'DA ARKALARINDA İZ BIRAKMAK İSTEMEYEN KATLİAMCILAR, CESETLERİ TOPLAYIP YAKIYOR


Arakan'da Arkalarında İz Bırakmak İstemeyen Katliamcılar, Cesetleri Toplayıp Yakıyor
Tarih : 05 Eylül 2017, 09:50
Puan Ver : Arakan'da Arkalarında İz Bırakmak İstemeyen Katliamcılar, Cesetleri Toplayıp Yakıyor(5/10)1

The Arakan Project Direktörü Chris Lewa, "Ordu ve diğer sivillerin, arkalarında delil bırakmamak için öldürdükleri kişilerin cesetlerini toplayarak yaktıklarını tespit ettik" açıklamasını yaptı.

"CESETLERİ TOPLAYARAK YAKIYORLAR"

Merkezi Tayland'da olan "The Arakan Project" adlı insan hakları kuruluşunun direktörü Chris Lewa, Myanmar'ın Arakan (Rakhine) eyaletinde ordu ve Budist milliyetçilerin Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) yönelik saldırılarına ilişkin, "Ordu ve diğer sivillerin, arkalarında delil bırakmamak için öldürdükleri kişilerin cesetlerini toplayarak yaktıklarını tespit ettik." dedi.

"GÜVENLİK GÜÇLERİ RASTGELE ATEŞ EDİYORLAR"

Lewa, BBC'ye yaptığı açıklamada, kuruluşun Arakan'daki şiddet olaylarını izlediğini belirterek, Rathidaung kentinde sadece bir yerleşim yerinde en az 130 Arakanlı Müslümanın hayatını kaybettiğini söyledi.

Aynı bölgedeki üç diğer köyde de "onlarca" Arakanlı Müslümanın öldüğüne yönelik duyumlar aldıklarını kaydeden Lewa, "Güvenlik güçleri köyleri kuşatarak insanlara rastgele ateş ediyor. Ayrıca geçen yıl ekim ayındaki olaylara kıyasla, şu andaki olaylarda Budist halktan daha çok sayıda kişinin orduya yardım ettiğini görüyoruz." diye konuştu.

"ARKALARINDA DELİL BIRAKMAMAK İÇİN CESETLERİ YAKIYORLAR"

Arakan'da ordunun operasyonlara devam ettiğine işaret eden Lewa, "Ordu ve diğer sivillerin, arkalarında delil bırakmamak için öldürdükleri kişilerin cesetlerini toplayarak yaktıklarını tespit ettik." ifadelerini kullandı.

Myanmar ordusunun silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan eyaletinde devam eden saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana çok sayıda Arakanlı Müslüman hayatını kaybetti. Saldırılarda hedef alınan 60'tan fazla köyün onlarcası yakılırken, on binlerce Arakanlı Müslüman da can güvenliği nedeniyle bölgeden kaçmaya çalışıyor.

ARAKANLILARIN SINIRDAKİ ÇARESİZ BEKLEYİŞİ DEVAM EDİYOR

Siviller kara ve deniz yoluyla Myanmar'dan Bangladeş'e geçmeye gayret ediyor. BM, şu ana kadar 87 bin Arakanlı Müslüman'ın Bangladeş'e geçtiğini bildiriyor ancak on binlercesinin sınır bölgesindeki bekleyişi de sürüyor.

Myanmar hükümetinin uluslararası kuruluşlara bölgeye giriş izni vermemesi nedeniyle ölü sayısı ise saptanamıyor. Arakanlı sivil toplum kuruluşları hayatını kaybeden sivillerin sayısının bini aştığını bildirirken, bazıları rakamın binlerce olduğunu iddia ediyor.

Myanmar yönetimi, göç yoluna düşen ya da evsiz kalan Arakanlı Müslümanlara insani yardım ulaştırılmasına da izin vermiyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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