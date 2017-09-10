ARAKAN'DAN KORKUNÇ GÖRÜNTÜ! ÇUVALA DOLDURULAN CESETLER SU YÜZEYİNE ÇIKTI
Myanmar'ın Arakan bölgesinde Müslümanlara yönelik yapılan katliamdan sonra nehre atılan insan cesetleri dün Naf Nehri'nin kıyınsında ve birçok su kanalının olduğu yerlerde su yüzeyine çıktı.
Myanmar'ın Arakan bölgesinde Müslümanlara yönelik yapılan katliamdan sonra nehre atılan insan cesetleri dün su yüzeyine çıktı.
CESETLER SU YÜZEYİNE ÇIKTI
Dün Naf Nehri'nin kıyısında çuvala doldurulan cansız bedenler su yüzeyinde görüntülendi. Önceki günlerde Bangladeş'e sığınan Arakanlı Rohingya Müslümanları tarafından, çatışma yerinden kaçmayı başaramayan binlerce Rohingya vatandaşlarının, Myanmar Ordusu tarafından öldürüldüğü belirtiliyordu. Bangladeşli vatandaşlar, dün nehir kıyısına vuran cansız bedenlerin içinde olduğu çuvalları görüntüledi.
250 BİN MÜSLÜMAN BANGLADEŞ'E SIĞINDI
Öte yandan, 25 Ağustos'tan beri Arakan'da süren çatışmalarda yaklaşık 250 bin Rohingya Müslümanı Bangladeş'e sığındı.
Kaynak: haberinburada
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