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aranan 3 pkk'lı teslim oldu

ARANAN 3 PKK'LI TESLİM OLDU

HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'nde aranan 3 PKK'lı güvenlik güçlerine teslim oldu.

Tarih : 14 Ocak 2017, 12:56
Puan Ver : Aranan 3 Pkk'lı Teslim Oldu(8/10)8


HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'nde aranan 3 PKK'lı güvenlik güçlerine teslim oldu.



Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, terör örgütü, PKK/KCK faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, 12 Ocak perşembe günü 3 PKK'lının Şemdinli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldukları belirtildi. Açıklamada, bu kişilerin 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan arandıkları belirince, gözaltına alındıkları soruturmanın sürdürüldüğü kaydedildi.



 



kaynak:haberler








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