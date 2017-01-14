

HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'nde aranan 3 PKK'lı güvenlik güçlerine teslim oldu.







Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, terör örgütü, PKK/KCK faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, 12 Ocak perşembe günü 3 PKK'lının Şemdinli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldukları belirtildi. Açıklamada, bu kişilerin 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan arandıkları belirince, gözaltına alındıkları soruturmanın sürdürüldüğü kaydedildi.







kaynak:haberler