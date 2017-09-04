ARAZİ KAVGASINDA SİLAHLAR KONUŞTU, BABA İLE OĞLU CAN VERDİ
Arazi yüzünden aralarında husumet olan iki grubun tartışması kanlı bitti.
ÖNCE TARTIŞTILAR
Olay, bugün Ordu'nun Akkuş ilçesi Salman Mahallesi Dağyolu'nda meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan İbrahim V. ile aynı zamanda akraba olan komşusu Üzeyir ve oğlu Mustafa Şahin arasında tartışma çıktı.
TABANCAYLA KURŞUN YAĞDIRDI
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sınasında İbrahim V., yanındaki tabancayı çekip, baba oğula kurşun yağdırdı. Üzeyir Şahin ve Mustafa Şahin olay yerinde yaşamını yitirdi. Baba ve oğlunun cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Akkuş Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
KATİL ZANLISI YAKALANDI
Olay sonrası kaçan İbrahim V. ise jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar