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ARAZİ KAVGASINDA SİLAHLAR KONUŞTU, BABA İLE OĞLU CAN VERDİ


Arazi Kavgasında Silahlar Konuştu, Baba ile Oğlu Can Verdi
Tarih : 04 Eylül 2017, 01:00
Puan Ver : Arazi Kavgasında Silahlar Konuştu, Baba İle Oğlu Can Verdi(10/10)6

Arazi yüzünden aralarında husumet olan iki grubun tartışması kanlı bitti.

ÖNCE TARTIŞTILAR

Olay, bugün Ordu'nun Akkuş ilçesi Salman Mahallesi Dağyolu'nda meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan İbrahim V. ile aynı zamanda akraba olan komşusu Üzeyir ve oğlu Mustafa Şahin arasında tartışma çıktı.

TABANCAYLA KURŞUN YAĞDIRDI

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sınasında İbrahim V., yanındaki tabancayı çekip, baba oğula kurşun yağdırdı. Üzeyir Şahin ve Mustafa Şahin olay yerinde yaşamını yitirdi. Baba ve oğlunun cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Akkuş Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Olay sonrası kaçan İbrahim V. ise jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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