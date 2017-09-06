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ARDA DUYGUSAL KONUŞTU: GİDECEK YERİMİZ YOK!


Arda duygusal konuştu: Gidecek yerimiz yok!
Tarih : 06 Eylül 2017, 02:10
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Tekrar Milli Takım'a dönen Arda Turan kritik Hırvatistan galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Arda Turan'ın maç sonu açıklamaları;

"BU ÜLKENİN EVLADIYIZ, GİDECEK YERİMİZ YOK"

"Öncelikle basketbol takımımızı kutluyorum. İnşallah sonuna kadar gider onlar da. Bu ülke için canımız feda. Bu ülkenin evlatlarıyız, gidecek yerimiz yok. Eskişehir halkına teşekkür ediyorum. Yeniden bir arada olmak çok güzel. Sonuna kadar umudumuz var. İnşallah Dünya Kupası'na gideriz. Bizler de insanız. Ülke insanımız bize inansın. Biz bu formaya aşığız. Duygusal zorlanmalar yaşamamız normal."

"DUYGUSALLIK BU İŞİN PARÇASI"

"Bugün beraberlik alsaydık, her şey kötü olacaktı. Galibiyet aldık. Halkımız öyle olunca, destek verince, biz de böyle oluyoruz. Nuri ülkesine uzun zamandır böyle şeyler yaşatmak istiyordu. Nasıl bir kalite olduğu ortada. Duygusallık bu işin parçası. İnsanlar buna inansın, bizim bu işten duygusallık dışında hiçbir çıkarımız yok."

"Hocamızı da kutluyoruz. İlk galibiyetini aldı. Umarım devamı da gelir. Sevgi, mutluluk hayatta her şeyi çözer..."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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