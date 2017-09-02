ARDA TURAN GALATASARAY TESİSLERİNİ ARADI: YAKINDA GÖRÜŞECEĞİZ
İngiltere, Fransa, İtalya ve İspanya'da transfer dönemi sona erdi. Barcelona'nın takımda düşünmediği Arda Turan ise hâlâ kendisine kulüp bulabilmiş değil. "Şartların oluşması halinde" eski futbolcusunu kiralık olarak katmak isteyen Aslan adeta pusuya yattı.
FLORYA'YI ARADI: YAKINDA GÖRÜŞECEĞİZ
Bugün bayramlaşmak için Florya çalışanlarını arayan 30 yaşındaki futbolcu da "Yakında görüşeceğiz" diyerek adeta transfer sinyali verdi.
Galatasaray'ın 5 Eylül'deki milli maçın ardından Arda Turan'la temaslarını sıklaştıracağı ve kalan üç gün içerisinde transferi bitirmeye çalışacağı öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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