Arda Turan bin pişman… Galatasaray'ın teklifini "komik" bulan ve "taraftar beni istemiyor" diyerek reddeden milli takım kaptanı Barcelona'da çalışarak forma bulmayı umuyordu. Ama Katalan ekibinin bu sezon oynadığı 7 maçın sadece 1 tanesinde kulübede oturdu. Diğerlerinde maç kadrosuna bile dahil edilmedi.

"OYNAMAM LAZIM" DİYOR

Kritik İzlanda ve Finlandiya maçları öncesinde milli takımın kendisine ihtiyacı olduğunu düşünen Arda'nın yakın çevresine, "Oynamaya ihtiyacım var" ifadelerini kullandığı bildirildi.

Kaynak: Fotospor

Kaynak: haberinburada