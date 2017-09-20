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ARDA TURAN SON HAREKETİNDEN BİN PİŞMAN OLDU


Arda Turan son hareketinden bin pişman oldu
Tarih : 20 Eylül 2017, 16:10
Puan Ver : Arda Turan Son Hareketinden Bin Pişman Oldu(5/10)1

Arda Turan bin pişman… Galatasaray'ın teklifini "komik" bulan ve "taraftar beni istemiyor" diyerek reddeden milli takım kaptanı Barcelona'da çalışarak forma bulmayı umuyordu. Ama Katalan ekibinin bu sezon oynadığı 7 maçın sadece 1 tanesinde kulübede oturdu. Diğerlerinde maç kadrosuna bile dahil edilmedi.



"OYNAMAM LAZIM" DİYOR



Kritik İzlanda ve Finlandiya maçları öncesinde milli takımın kendisine ihtiyacı olduğunu düşünen Arda'nın yakın çevresine, "Oynamaya ihtiyacım var" ifadelerini kullandığı bildirildi.



Kaynak: Fotospor


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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