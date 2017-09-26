Magazin gündemine bomba gibi düşen Arda Turan-Özge Ulusoy aşkıyla ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Ünlü model, bir dönem yıldız futbolcunun yakın arkadaşıyla da aşk yaşamış.

Barselonalı futbolcu Arda Turan 2.5 yıldır aşk yaşadığı Aslıhan Doğan'dan 4 gün önce ayrıldı. Hiç vakit kaybetmeden kendisine yeni bir sevgili buldu.

MEKANDAN EL ELE ÇIKTILAR

Manken Özge Ulusoy ile aşk yaşamaya başladı. Sevgililer 23 Eylül Cumartesi gecesi Cihangir'deki gece kulübü Hazine'de eğlenirken yakınlaştı. Daha sonra Emirgan'daki 'Gizli Kalsın'a gittiler. Kulüpten sabaha karşı el ele çıktılar.

ÖZGE, HACI'DAN 3,5 AY ÖNCE AYRILMIŞTI

Özge Ulusoy da, Hacı Sabancı'dan 3.5 ay önce ayrılmıştı. Sürpriz aşkın ardından ilginç bir tesadüf ortaya çıktı.

İŞ ORTAĞININ ESKİ SEVGİLİSİ

Özge Ulusoy 2013-2014 arasında bir alışveriş sitesinin sahibi Hakan Baş ile aşk yaşadı. Hakan Baş'ın ortağı ise Arda Turan. İkili hâlâ sıkı dost.

Arda Turan ne zaman İstanbul'a gelse birlikte eğlenmeye çıkıyorlar.

Kaynak: haberinburada