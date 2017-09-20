ARDA TURAN'IN SÖZLEŞME FESİH BEDELİ 125 MİLYON EURO
Barcelona'da oynanan 7 maçta sadece 1'inde kadroya giren, onda da yedek kulübesinde bekleyen Arda için çanlar çalıyor. Devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan futbolcu için henüz hiçbir teklif gelmezken serbest kalma bedeli de belli oldu.
ARDA'NIN FİYATI: 125 MİLYON EURO
Neymar'ı PSG'ye 222 milyon Euro gibi astronomik bir ücretle kaptıran Barcelona, Arda'nın fesih bedelini 125 milyon euro olarak belirledi.
Takımdaki bazı futbolcuların serbest kalma bedeli ise şu şekilde;
Arda Turan - 125 milyon euro
Gerard Pique - 200 milyon euro
Andres Iniesta - 200 milyon euro
Luis Suarez - 200 milyon euro
Ousmane Dembele - 400 milyon euro
Lionel Messi - 400 milyon euro
Kaynak: haberinburada
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