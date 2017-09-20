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ARDA TURAN'IN SÖZLEŞME FESİH BEDELİ 125 MİLYON EURO


Arda Turan'ın Sözleşme Fesih Bedeli 125 Milyon Euro
Tarih : 20 Eylül 2017, 14:00
Puan Ver : Arda Turan'ın Sözleşme Fesih Bedeli 125 Milyon Euro(9/10)5

Barcelona'da oynanan 7 maçta sadece 1'inde kadroya giren, onda da yedek kulübesinde bekleyen Arda için çanlar çalıyor. Devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan futbolcu için henüz hiçbir teklif gelmezken serbest kalma bedeli de belli oldu.

ARDA'NIN FİYATI: 125 MİLYON EURO

Neymar'ı PSG'ye 222 milyon Euro gibi astronomik bir ücretle kaptıran Barcelona, Arda'nın fesih bedelini 125 milyon euro olarak belirledi.

Takımdaki bazı futbolcuların serbest kalma bedeli ise şu şekilde;

Arda Turan - 125 milyon euro

Gerard Pique - 200 milyon euro

Andres Iniesta - 200 milyon euro

Luis Suarez - 200 milyon euro

Ousmane Dembele - 400 milyon euro

Lionel Messi - 400 milyon euro

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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