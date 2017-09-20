Barcelona'da oynanan 7 maçta sadece 1'inde kadroya giren, onda da yedek kulübesinde bekleyen Arda için çanlar çalıyor. Devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan futbolcu için henüz hiçbir teklif gelmezken serbest kalma bedeli de belli oldu.

ARDA'NIN FİYATI: 125 MİLYON EURO

Neymar'ı PSG'ye 222 milyon Euro gibi astronomik bir ücretle kaptıran Barcelona, Arda'nın fesih bedelini 125 milyon euro olarak belirledi.

Takımdaki bazı futbolcuların serbest kalma bedeli ise şu şekilde;

Arda Turan - 125 milyon euro

Gerard Pique - 200 milyon euro

Andres Iniesta - 200 milyon euro

Luis Suarez - 200 milyon euro

Ousmane Dembele - 400 milyon euro

Lionel Messi - 400 milyon euro

Kaynak: haberinburada