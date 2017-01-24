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ARDAHAN'DA CUMHURBAŞKANINA HAKARETE 5 TUTUKLAMA


ARDAHAN'DA CUMHURBAŞKANINA HAKARETE 5 TUTUKLAMA
Tarih : 24 Ocak 2017, 15:56
Puan Ver : Ardahan'da Cumhurbaşkanına Hakarete 5 Tutuklama(10/10)12


Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanına hakaret ve terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen kişilere yönelik soruşturma yürütüldüğü belirtildi.



Soruşturma kapsamında 6 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, bu kişilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada delil niteliği olduğu düşünülen eşyalara el konulduğu kaydedildi.



İfadeleri alınan şüphelilerden 5'inin tutuklama, birinin adli kontrol talebiyle Ardahan Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği aktarılan açıklamada, "Yapılan sorgu işlemi neticesinde 5 şüpheli tutuklanmış, bir şüpheli de adli kontrol altına alınmıştır." denildi.



Açıklamada, 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.



 



kaynak:sabah








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