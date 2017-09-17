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Arı Sütünün Kilosu 3 Bin Lira

ARI SÜTÜNÜN KİLOSU 3 BİN LİRA

Bin 632 rakımlı Ağrı'da yaylalarda arıcılar tarafından elde edilen ve birçok hastalığa iyi geldiği söylenen arı sütünün kilosu 3 bin liraya satılıyor.

Tarih : 17 Eylül 2017, 10:40
Puan Ver : Arı Sütünün Kilosu 3 Bin Lira(5/10)1

Arı sütünün vatandaşlar arasında bağışıklık sisteminden, kısırlık ve unutkanlık başta olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiği söyleniyor. Buzdolaplarında muhafaza edilen arı sütünün kilosu 3 bin liradan alıcı bekliyor. Dünyanın en pahalı ürünleri arasında gösterilen arı sütünü vatandaşlar çoğu zaman bal üreten yerlerden alıyorlar. Gram halinde de satılan arı sütünün 5 gramı 15 liradan satılıyor.

"KİLO İLE ALINAMIYOR"

Kent merkezine bağlı Çakıroba Köyü'nde uzun yıllardır arıcılık yapan Caner Altın ve ailesi ürettikleri arı sütünü baharat dükkânlarında satıyorlar. Köyde 200 kovanla arıcılık yaptıklarını söyleyen Altın, arı sütünün dünyada en pahalı ürünlerden olduğunu ve vatandaşların kilo olarak alamadıklarını belirtti.

"FAYDALARI SAYMAKLA BİTMEZ"

Arı sütünün onlarca hastalığa faydalı olduğunu vurgulayan Altın, "Biz köyümüzde uzun bir süredir arıcılık faaliyetleri ile uğraşıyoruz. Ballarımızı hem iş yerimizde hem de sipariş üzerine Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyoruz. Elimizde bulunan arıların çok zahmetli ve ince işçiliği ile elde edilen arı sütüne vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Kilo işi satamasak ta gram halinde satıyoruz. Yüzlerce müşterimiz var, arı sütünün faydaları saymakla bitmez, pahalı olmasının nedeni çok az bulunması ve çok faydalı olduğundandır" dedi.

Öte yandan arı sütünü yediden yetmişe herkes kullanabildiği söyleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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