ARİANA PAYLAŞTI, TAKİPÇİSİ KRİZ YARATAN YORUMU YAPTI: 19 YAŞINDA GİBİ
Adriana Lima, sevgilisi Metin Hara'yı öptüğü fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafa gelen "Sevgilin 19 yaşında görünüyor" yorumuna Lima "Aynı yaştayız" cevabını verdi.
Adriana Lima sosyal medya hesabından 3,5 aydır aşk yaşadığı yazar Metin Hara'yı öperken çektiği fotoğrafı paylaştı, Bir takipçisi, "Sevgilin 19 yaşında görünüyor" diye yazdı. Lima'da takipçisine "Aynı yaştayız!" cevabını yazdı.
"BİR KEZ DAHA BENİ EN MUTLU YAPTIN"
Adriana Lima sosyal medya hesabından 3,5 aydır aşk yaşadığı yazar Metin Hara'yı öperken çektiği fotoğrafı paylaştı, altına da, "Bir kez daha beni en mutlu yaptın. En mutlu olan gülüşüm seninle sonsuza kadar." notunu düştü.
"SEVGİLİN 19 YAŞINDA GÖRÜNÜYOR"
Bir takipçisi, "Sevgilin 19 yaşında görünüyor" diye yazdı. Adriana Lima da "Aynı yaştayız" diye cevap verdi. Adriana Lima 36, Metin Hara 35 yaşında.
İşte Adriana Lima'nın paylaşımı:
Kaynak: haberinburada
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