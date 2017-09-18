Altının Ateşi Yükseldi! Son 1,5 Ayın En Yüksek Seviyesinde
F.Bahçeli Futbolculardan Van Persie Yorumu: Rahatsızılık Vericiydi
İşsizlik Rakamları Açıklandı
Cassano'dan Olay İtiraf: Köpek Gibi Yiyordum
Maaşı Az Olan Arkadaşına Yaptığı Jest Helal Olsun Dedirtti
Aleyna, Yeni Sevgilisiyle Dudak Dudağa Yakalandı
Fransa Liginde Hakem Futbolcuya Önce Tekme Savurdu, Sonra Oyundan Attı
Bu Kadarına Da Pes! Neymar İçin Tam 500 Milyon Euro
İtalyan Devi Leroy Sane'ye Talip Oldu
Anadolu Efes, Galatasaray Odeabank'ı Rahat Geçti
Yetim Maaşı Alanlar Da Ev Sigortası Kapsamına Alındı
Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
Moussa Sow'dan Fenerbahçe Mesajı
Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
Serdar Aziz'den Igor Tudor'a Olay Gönderme!
Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti
Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi
Vefalı Eşten Yürek Yakan Sözler: Yatalak Kalsaydı, Yine Benim Olsaydı
Inter'in Yıldızından Galatasaray Cevabı!

Ariana paylaştı, takipçisi kriz yaratan yorumu yaptı: 19 yaşında gibi

ARİANA PAYLAŞTI, TAKİPÇİSİ KRİZ YARATAN YORUMU YAPTI: 19 YAŞINDA GİBİ

Adriana Lima, sevgilisi Metin Hara'yı öptüğü fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafa gelen "Sevgilin 19 yaşında görünüyor" yorumuna Lima "Aynı yaştayız" cevabını verdi.

Tarih : 18 Eylül 2017, 01:20
Puan Ver : Ariana Paylaştı, Takipçisi Kriz Yaratan Yorumu Yaptı: 19 Yaşında Gibi(5/10)1

Adriana Lima sosyal medya hesabından 3,5 aydır aşk yaşadığı yazar Metin Hara'yı öperken çektiği fotoğrafı paylaştı, Bir takipçisi, "Sevgilin 19 yaşında görünüyor" diye yazdı. Lima'da takipçisine "Aynı yaştayız!" cevabını yazdı.

"BİR KEZ DAHA BENİ EN MUTLU YAPTIN"

Adriana Lima sosyal medya hesabından 3,5 aydır aşk yaşadığı yazar Metin Hara'yı öperken çektiği fotoğrafı paylaştı, altına da, "Bir kez daha beni en mutlu yaptın. En mutlu olan gülüşüm seninle sonsuza kadar." notunu düştü.

"SEVGİLİN 19 YAŞINDA GÖRÜNÜYOR"

Bir takipçisi, "Sevgilin 19 yaşında görünüyor" diye yazdı. Adriana Lima da "Aynı yaştayız" diye cevap verdi. Adriana Lima 36, Metin Hara 35 yaşında.

İşte Adriana Lima'nın paylaşımı:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ariana  Paylaştı  Takipçisi  Kriz  Yaratan  Yorumu  Yaptı  19  Yaşında  Gibi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER