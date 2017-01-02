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arjen robben'in real madrid pişmanlığı

ARJEN ROBBEN'İN REAL MADRİD PİŞMANLIĞI

Bayern Münih'in Hollandalı futbolcusu Robben: "Real Madrid'den ayrılmak, kariyerimde bir geri adım oldu"

Tarih : 02 Ocak 2017, 14:35
Puan Ver : Arjen Robben'in Real Madrid Pişmanlığı(10/10)8


Bayern Münih'in Hollandalı futbolcusu Arjen Robben, 2009 yılında Real Madrid'den ayrılarak kariyerinde geri adım attığını söyledi.



Robben, Fox Sports televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Real Madrid'den ayrılmanın kendisi için zor bir karar olduğunu belirterek, "O dönem kulübün gelir elde etmesi için takımdan gönderilebileceğim söylendi. Aslında takımdan ayrılmak istemiyordum. Belki de en iyi sezon öncesi kampını geçirmiştim ama yeterli forma şansı bulamamıştım ve bu kararı almak zorunda kaldım." ifadelerini kullandı.



Alman ekibi Bayern Münih'e transferinde, dönemin teknik direktörü Louis van Gaal'in de etkili olduğunu aktaran 32 yaşındaki Robben, "Real Madrid, o dönem Florentino Perez'in başkanlığa dönmesiyle transfere büyük paralar harcadı. Cristiano Ronaldo, Kaka, Karim Benzema ve Xabi Alonso gibi oyuncular transfer edildi. Bayern Münih, transfer olduğum yıl şu anki gibi Avrupa'nın elit kulüpleri arasında değildi. Real Madrid'den ayrılmak, kariyerimde bir geri adım oldu." değerlendirmesinde bulundu.



Ülkesinde Groningen ve PSV, İngiltere'de Chelsea, İspanya'da Real Madrid forması giyen Robben, 2009'da 25 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Bayern Münih'e transfer olmuştu.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Arjen  Robben  İn  Real  Madrid  Pişmanlığı    haber

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