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ARKA KOLTUĞUNDAKİ YOLCU TARAFINDAN TELLE BOĞULMAKLA TEHDİT EDİLEN TANRIKULU, ŞİKAYETÇİ OLDU


Arka Koltuğundaki Yolcu Tarafından Telle Boğulmakla Tehdit Edilen Tanrıkulu, Şikayetçi Oldu
Tarih : 16 Eylül 2017, 09:20
Puan Ver : Arka Koltuğundaki Yolcu Tarafından Telle Boğulmakla Tehdit Edilen Tanrıkulu, Şikayetçi Oldu(10/10)6

Silahlı İnsansız Hava Aracı'nın (SİHA) terörle mücadele operasyonlarında sivilleri vurduğu iddiasıyla tartışmaların odak noktası olan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, uçakta ölümle tehdit edildi.

HUKUK FAKÜLTESİNDE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, TWEET'LE TEHDİT ETTİ

Ankara'dan İstanbul'a uçakla yolculuk eden Tanrıkulu dün, 1A numaralı koltuğa oturdu. Tanrıkulu'nun arkasındaki 2A numaralı koltukta oturan Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Burak Doğan, Twitter'da kullandığı "@lokumu_ye" hesabından "Uçakta Sezgin Tanrıkulu'nun arkasına oturdum.. Boğma teliyle işini bitir biz sana hapiste bakarız diyenler fav" mesajını paylaştı.

TANRIKULU ARKASINA DÖNÜP SORDU: SİZ Mİ YAZDINIZ?

Tanrıkulu'na bir arkadaşı ekran fotoğrafını çektiği mesajı gönderdi. Arkasında oturan kişiye mesajı yazıp yazmadığını soran Tanrıkulu olayı şöyle anlattı:

"Kendisine, beyefendi bunu siz mi yazdınız?' diye sordum. 'Hayır' dedi. 'Beyefendi siz yazdıysanız hangi saikle yazdığınızı söyleyin. Özür dilerseniz şikâyetçi olmayacağım yoksa şikâyet edeceğim' dedim.

POLİS GELDİ, TANRIKULU ŞİKAYETÇİ OLDU, SERBEST BIRAKILDI

Bu defa, 'Ben yazdıysam ne olmuş seni sevmiyorum' dedi. Hostese 'Polis çağırın' dedim. Daha sonra polis içeri geldi ve birlikte dışarı çıktık. Bu kişi polise, 'Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum, Gazi Üniversitesi'nde ceza hukuku hocasıyım' demiş. Polisten bunu duyunca, 'Ceza hukuku hocasıysa özür dilese de affetmem' dedim ve şikâyetçi oldum."

Gözaltına alınan Burak Doğan sonra serbest bırakıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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