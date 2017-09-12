ARKA SOKAKLAR'DA MESUT KOMİSER NAMLUNUN UCUNDA
İlgiyle izlenen 'Arka Sokaklar'ın yeni sezon ilk bölümünde Mesut komiser ölümle burun buruna gelecek.
Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi olma yolunda ilerleyen 'Arka Sokaklar'ın yeni sezon ilk fragmanı yayınlandı.
MESUT KOMİSER NAMLUNUN UCUNDA
Dizinin yeni sezon ilk bölüm fragmanında özel bir ekiple birlikte operasyona çıkan Mesut komiseri kötü bir sürprizin beklediği görülüyor.
Kaynak: haberinburada
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