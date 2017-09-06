Arsenal forması giyen Theo Walcott, bebeğini kaybeden çifte kendi yazdığını mektubunu yolladı. Bu hareket, büyük beğeni topladı.

Arsenal forveti Theo Walcott, bebeğini kaybeden bir Arsenal taraftarına yürekten bir mektup göndererek klasını gösterdi. Çocuğunu kaybeden taraftar olan Edward Herdman, Twitter üzerinden bu mektubu paylaşarak Walcott ve Arsenal'ın bu hareketini "klas bir hareket" olarak yorumladı.

Walcott, Edward ve Emma'nın küçük çocukları Theo ile ilgili üzücü haberi duyduktan sonra, Teksas'ta yaşayan ikiliye şu mektubu yazdı:

"HİSSETTİKLERİNİZİ DÜŞÜNEMİYORUM BİLE"

"Sevgili Emma ve Edward, yakın zamanda bebeğiniz Theo'nun kaybını öğrenmemiz sonrası büyük üzüntü duyduk. Arsenal Futbol Kulübü adına hepimiz içten dileklerimizle başsağlığı diliyoruz. İki küçük çocuk babası olarak, ikinizin de şu an nasıl hissettiğinizi düşünemiyorum bile."

"DUYGULARIM SİZİNLE"

"Kalbim sizinle ve yakınınızdaki herkesle. "Theo için sahip olduğunuz duyguların sizinle sonsuza dek birlikte kalacağını ve bu harika çocuğun sevgi dolu ebeveynleri olmanızdan dolayı gurur duyduğunuzu biliyorum. Oğlunuz Theo'nun ismini koymanız konusunda bir etkim olduğunu öğrendiğimde gerçekten çok onur duydum. Bu benim için çok dokunaklı. Dualarım sizinle."

"Güçlü kalın ve kendinizle gurur duymaya devam edin. Ben ikinize de tamamen hayranım.

"Çok iyi dileklerimizle, Theo Walcott."

Kaynak: haberinburada