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Asena Atalay'ın Çöküşü! Artık Mekanlara Bile Almıyorlar

ASENA ATALAY'IN ÇÖKÜŞÜ! ARTIK MEKANLARA BİLE ALMIYORLAR

Caner Erkin'den boşandıktan sonra büyük bir çöküntünün içine giren Asena Atalay, gittiği mekanlara bile rahatça giremiyor.

Tarih : 18 Eylül 2017, 09:20
Puan Ver : Asena Atalay'ın Çöküşü! Artık Mekanlara Bile Almıyorlar(7/10)3

Asena Atalay ve Tan Taşçı, 1.5 aydır flört ediyor. Aşklarıyla gündeme bomba gibi düşen ünlü çift, iddialara göre geçen hafta sonu Tepebaşı'ndaki bir ünlü gece kulübüne gitti.

"KUYRUĞA GİRMENİZ GEREKİYOR"

Asena Atalay, kuyrukta beklemeyip direkt olarak kapıya yönelince olanlar oldu. Mekanın güvenlik görevlileri, Asena Atalay'a "Kuyruğa girmeniz gerekiyor. Sıranız gelince sizi de alacağız" dedi.

"BEN KUYRUKTA BEKLEMEM"

Güvenlik görevlilerinin bu sözleri üzerine Asena Atalay'ın öfkeden deliye döndü. Asena Atalay, "Siz beni tanımadınız mı? Ben kuyrukta beklemem. Hemen içeri alın bizi" diyerek bağırdı.

MEKANI TERK ETTİ

Güvenlik görevlilerinin geri adım atmamasına daha çok sinirlenen Asena Atalay, mekanı terk etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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