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Aşırı hız 2 gencin canına mal oldu

AŞIRI HIZ 2 GENCİN CANINA MAL OLDU

Ankara'da aşırı hız yapan bir otomobil kontrolden çıkıp taklalar attı. 2 gencin vefat ettiği 1 kişinin ise yaralı kurtulduğu araçtan alkol şişeleri çıktı.

Tarih : 01 Eylül 2017, 10:20
Puan Ver : Aşırı Hız 2 Gencin Canına Mal Oldu(9/10)5

Ankara'da aşırı hızlı olduğu iddia edilen otomobilin kontrolden çıkıp taklalar atarak ağaçlara çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDİNCE KAYDI

Kaza, saat 01.00 sıralarında Yenimahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Halil Sezai Erkut Caddesi üzerinde Etlik istikametinde seyreden 06 DM 4468 plakalı otomobil, sürücüsü Erdoğan Ergüler'in (28) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hızla kayarak refüje çarptı. Hızını alamayan otomobil taklalar atarak refüj üzerindeki ağaçlara çarptı. Bir ağacı devirdikten sonra yan dönerek duran otomobildeki 3 kişi sıkıştı. Hurda yığınına dönen aracın motoru kazanın etkisiyle metrelerce uzağa fırladı.

VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU

Kaza yerinden yükselen toz bulutunu gören vatandaşlar, aracın yanına gelerek yaralılara yardım etmeye çalıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

2 GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Hızla yaralıların yardımına koşan sağlık ekipleri, yolculardan Gökhan Elma'nın (28) araç içinde hayatını kaybettiğini tespit etti. İtfaiye, polis, 122 acil servis ekipleri ve vatandaşlar, sıkıştıkları yerde yardım çığlıkları atan yaralıları kurtarmak için seferber oldu. Şoför mahallinde sıkışan Erdoğan Ergüler, aracın içinden ağır yaralı olarak çıkarıldı. Ambulansla tedavi edilmek üzere en yakın hastaneye götürülen Ergüler'in yolda hayatını kaybettiği öğrenildi.

YARALI KURTULAN NURAN YILDIRIM YARDIM ÇIĞLIKLARI ATTI

İtfaiye ekipleri, otomobilin arka koltuğunda oturan Nuran Yıldırım'ı kurtarmak için çalışmalarını sürdürdü. Hurda yığınına dönen otomobil, devrilme tehlikesine karşı halatla çekiciye bağlandı. Sağlık ekipleri, kurtarma çalışmaları sırasında yardım çığlıkları atan Yıldırım'ı sakinleştirmek için telkinlerde bulundu. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışmasının ardından kurtarılan yaralı, ambulansla Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Kazayı haber alarak gelen şahısların yakınları, sinir krizleri geçirdi. Sağlık ekipleri, cenaze yakınlarını ambulansa alarak sakinleştirdi. Araçta sıkışarak hayatını kaybeden Gökhan Elma'nın cansız bedeni 2 saat süren çalışmaların ardından çıkarıldı.

GÖRGÜ TANIĞI: "ARACIN KAYMASIYLA AĞACA GİRMESİ BİR OLDU"

Kazanın görgü tanığı Melih Kültür, "Yürüyüş yolunda koşu yapıyordum, araç aşırı süratli geldi, yanımdan geçtikten sonra kaymaya başladı. Kaymasıyla ağaca girmesi bir oldu" şeklinde konuştu.

ARAÇTAN ALKOL ŞİŞELERİ ÇIKTI

Kazanın meydana geldiği cadde yaklaşık 3 saat çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı. Aşırı hızlı olduğu iddia edilen otomobilin içinden çıkan alkollü içki şişeleri ise dikkat çekti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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