

Sağlıklı ve mutlu bir hayatın kapılarını açmak isteyenlerin imdadına doğal gıdalar yetişiyor. Dolmalık fıstık olarak da bilinen çam fıstığı da, içerdiği lif, E, K, B1, B3 vitaminleri, bakır, çinko ve potasyum ile vücutta birçok yapıcı ve onarıcı etki gösteriyor. Kısırlığı önlüyor Cinsel sorun yaşayanlara ilaç gibi etki eden çam fıstığı, sperm sayısını artırarak kısırlık tedavisinde önemli rol oynuyor. İştahı kapatarak kilo kontrolü sağlayan bu fıstık kalp sağlığını koruyor, tansiyonu da düzenliyor. Çam fıstığının yararlarından bazıları şöyle sıralanıyor:



Vücuda dinçlik ve kuvvet verir.



Cinsel gücü ve cinsel arzuyu artırır, sperm sayısında artış sağlar. Bu da kısırlık tedavisinde son derece önemlidir.



Romatizma, sırt, bel ağrılarına iyi gelir.



Kas kramplarının ve yorgunluğun giderilmesine yardımcı olur.



Verem, grip, öksürük ve soğuk algınlığına iyi gelir.



Nefes darlığı, astım ve bronşite karşı etkilidir. Göğsü yumuşatır.







kaynak:sabah



