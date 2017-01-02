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ASKERİ ARAÇ ŞARAMPOLE YUVARLANDI


ASKERİ ARAÇ ŞARAMPOLE YUVARLANDI
Tarih : 02 Ocak 2017, 16:53
Puan Ver : Askeri Araç Şarampole Yuvarlandı(9/10)7


Kilis'te bugün saat 14.00 sıralarında sürücüsü öğrenilemeyen İl Jandarma Komutanlığına ait minibüs Kilis-Elbeyli Karayolu Yavuzlu köyü yakınlarında sürücüsünün virajı alamaması sonucu şarampole yuvarlandı. Minibüs sürücüsü ile bir askeri personel hafif şekilde yaralandı.



Minibüs vinç yardımı ile devrildiği şarampolden çıkarıldı. Karayolu 2 saat boyunca trafiğe kapatıldı. Yaralı askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



 



kaynak:yenişafak








Etiketler: Askeri  Araç  Şarampole  Yuvarlandı    haber

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