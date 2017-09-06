ASKERİ BİRLİKLERE EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ 5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Şırnak'ta askeri birliklere eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 terörist düzenlenen operasyonla öldürüldü.
Şırnak'ta askeri birliklere eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 5 terörist düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.
VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada halkın huzurunu bozacak terör unsurlarına yönelik bölgede kararlıklıkla operasyonların devam ettiği bildirildi. Açıklamada, "5 Eylül 2017 tarihinde Şırnak'ın Uludere ilçesi Behrancı Deresi bölgesinde askeri birliklere eylem hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen 5 kişilik Bölücü Terör Örgütü mensubunu etkisiz hale getirmesi maksadıyla Hava Kuvvetleri destekli şehit Güvenlik Korucusu Mehmet Paksoy Operasyonu icra edilmiştir.
2'Sİ KADIN 5 TERÖRİST
İcra edilen operasyon sonucu Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı ve Güvenlik Korucuları unsurlarınca bölgede yapılan arama tarama faaliyetinde 2 kadın, 3 erkek olmak üzere toplam 5 BTÖ mensubu silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Bölgedeki operasyonlara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.
Kaynak: haberinburada
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