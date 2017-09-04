AŞKI İÇİN TAHTINDAN VAZGEÇEN PRENSES, MURADINA ERDİ
Japonya İmparatoru Akihito'nun torunu Prenses Mako of Akishino, aşkı için tahtından vazgeçerek nişanlandı.ÜNİVERSİTE AŞKIYMIŞ
Japonya İmparatoru Akihito'nun torunu Prenses Mako of Akishino, halktan birini seçerek aşkı için tahtan vazgeçti. Prenses Akishino düzenlenen basın toplantısında uğruna tahtan vazgeçtiği üniversite aşkı olan Kei Komuro ile nişanlandığını açıkladı. Akishino, açıklamalarında 5 yıldır birlikte olduklarını belirtirken, nişanlısı Komuro'nun ise kraliyet ailesi tarafından kabul edildiğini söyledi.
Prensesin nişan törenine ait görüntüler, çiftin mutluluğunu gözler önüne serdi;
Kaynak: haberinburada
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