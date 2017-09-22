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Aslı Çakır'a, Ömür Boyu Men Cezası

ASLI ÇAKIR'A, ÖMÜR BOYU MEN CEZASI

Milli atlet Aslı Çakır, doping nedeniyle, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından ömür boyu pistlerden men edildi.

Tarih : 22 Eylül 2017, 19:50
Puan Ver : Aslı Çakır'a, Ömür Boyu Men Cezası(6/10)2

2012 Londra Olimpiyatları'nda altın madalya kazanarak tarih yazan Aslı, 3. kez dopingden ceza alarak, bu kez, Türk atletizm tarihinde adı dopingle en çok anılan sporcu olarak tarihe geçti.

ÖMÜR BOYU MEN EDİLDİ

Londra Olimpiyatları'nın ardından biyolojik pasaportundaki anormal veriler nedeniyle, (ilki 2004 Dünya Şampiyonası'nda olmak üzere) ikinci kez doping yapmaktan 8 yıl pistlerden men edilen, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) verdiği özel bilgiler dolayısıyla cezası 4 yıla indirilen ve bu sayede şubat ayında pistlere dönen milli atlet, bu kez ömür boyu men cezasından kaçamadı.

"DOPİNGE GEÇİT VERMEYECEĞİZ"

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu Aslı'nın başından bu yana gelen sürecinin bir sonucudur. Dopinge bulaşana asla ve asla geçit vermeyeceğiz. Bunu herkes böyle bilsin." dedi.

ASLI'NIN DOPİNGLE İMTİHANI

Aslı, ilk olarak 2004 Dünya Gençler Şampiyonası'nda doping yaptığı gerekçesiyle 2 yıl müsabakalardan men edildi. Cezasını tamamlayan milli atlet, 2012 Londra Olimpiyatları'nda kadınlar 1500 metrede altın madalya kazanarak tarihe geçti.

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF), 2013'ün mart ayında, Aslı'nın biyolojik pasaportundaki verilerde sapmalar bulunduğunu TAF'a bildirerek, gerekli cezanın uygulanmasını istedi. TAF, milli atletin doping kurallarına aykırı hareket etmediğine ve bu nedenle ceza tayinine yer olmadığına karar verdi. Bunun üzerine IAAF, CAS'a başvurdu ve CAS Aslı'yı, ikinci kez doping yapmaktan 8 yıl müsabakalardan men etti.

Daha sonra IAAF'ta patlak veren dopingde yolsuzluk ve rüşvet skandalları, Aslı'ya yaradı. CAS, soruşturma sürecinde kendilerine faydalı bilgiler verdiği gerekçesiyle Aslı'nın cezasını, 4 yıla indirdi.

Aslı, geçen yıl Avrupa Atletizm Şampiyonası ve 2016 Rio Olimpiyatları'na katılabilmek için ek indirim talep etse de, bu talebi reddedildi.

Aslı, tüm bu sürecin ardından bu yıl şubat ayında yapılan 2017 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası Kros Şampiyonası'nda, kulübü Üsküdar Belediyespor'un formasıyla pistlere dönmüştü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Aslı  Çakır  A  Ömür  Boyu  Men  Cezası    haber

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