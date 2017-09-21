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Aslışah, Garipoğlu'nun hasretine dayanamadı

ASLIŞAH, GARİPOĞLU'NUN HASRETİNE DAYANAMADI

Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu ile aşk yaşayan Aslışah Alkoçlar sevgilisinden ayrılmıştı. 3 ay sonunda tekrar barışan çift kameralara yakalandı.

Tarih : 21 Eylül 2017, 12:00
Puan Ver : Aslışah, Garipoğlu'nun Hasretine Dayanamadı(9/10)5

Usta oyuncu Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar ile Münnevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu üç aylık ayrılığın ardından barıştı.

"EYVAH NEREDEN BULDULAR Kİ"

İkili önceki gece Asmalımescit'teki bir restorandaydı. Flaşlar patlayınca paniğe kapılan Alkoçlar "Eyvah! Nereden buldular ki" diye söylenirken, Garipoğlu rahat tavırlarıyla dikkat çekti.

İkili böyle görüntülendi;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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