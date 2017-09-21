Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu ile aşk yaşayan Aslışah Alkoçlar sevgilisinden ayrılmıştı. 3 ay sonunda tekrar barışan çift kameralara yakalandı.

Usta oyuncu Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar ile Münnevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu üç aylık ayrılığın ardından barıştı.

"EYVAH NEREDEN BULDULAR Kİ"

İkili önceki gece Asmalımescit'teki bir restorandaydı. Flaşlar patlayınca paniğe kapılan Alkoçlar "Eyvah! Nereden buldular ki" diye söylenirken, Garipoğlu rahat tavırlarıyla dikkat çekti.

İkili böyle görüntülendi;

Kaynak: haberinburada