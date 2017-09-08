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ASTSUBAY ANNESİNDEN OĞLUNA YÜREK DAĞLAYAN VEDA: TABUT ÜZERİNDE BİR TUTAM SAÇ


Astsubay Annesinden Oğluna Yürek Dağlayan Veda: Tabut Üzerinde Bir Tutam Saç
Tarih : 08 Eylül 2017, 18:40
Puan Ver : Astsubay Annesinden Oğluna Yürek Dağlayan Veda: Tabut Üzerinde Bir Tutam Saç(5/10)1

Bursa'nın İnegöl ilçesinde geçridikleri tarfik kazasında yaşamını yitiren aynı aileden 7 kişi memleketleri Tokat'ın Zile ilçesinde toprağa verildi. Cenaze töreninde kazada yaşamını yitiren Astsubay Emin Gültekin'in annesi saçından bir tutam yolup, oğlunun al bayrağa sarılı tabutunun üzerine koydu.

7 TABUTA TEK TEK SAÇINI KOPARIP KOYDU

Alevi Kültür Dernekleri Zile Cemevi önünde düzenlenen tören öncesinde, Astsubay Emin Gültekin'in 65 yaşındaki annesi Mimbah Gültekin oğlunun tabutundan başlayarak 7 tabutun tamamına saçlarından birer tutam yolarak bıraktı. Emin Gültekin'in eşi Gülizar Gültekin de hem eşini hem de küçük kızını kaybetmenin acısıyla tabutları başında yas tuttu.SERVİS ARACI İLE ÇARPIŞMIŞLARDI

Astsubay Emin Gültekin, aynı kazada ölen yeğeni Engin Gültekin'in Uludağ Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünü kazanması sonrasında kayıt işlemlerini yapmak için Çarşamba akşamı Bursa'ya doğru yola çıktı. Kayıt işlemlerini tamamlayan aile Bursa'dan Gebze'deki akrabalarını ziyarete gittiği esnada İnegöl'e bağlı Babasultan mevkiinde işçileri taşıyan bir servisle çarpıştı. Kazada, Astsubay Emin Gültekin (52), kızı Ezgi Gültekin (14), Ali Gültekin (46), eşi Sati Gültekin (39) ile çocukları Engin (19), Ercan (16), Ebru Gültekin (7) hayatını kaybetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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