ASUS Zenfone AR nedir? Bu soru bir süredir teknoloji dünyasının kafasını kurcalıyordu. Sanal gerçeklik gözlüğü olduğu düşünülen ürün, resmi duyurudan bir gün önce ortaya çıktı.



ASUS Zenfone AR nedir? Bu soru bir süredir teknoloji dünyasının kafasını kurcalıyordu. Sanal gerçeklik gözlüğü olduğu düşünülen ürün, resmi duyurudan bir gün önce ortaya çıktı.



ASUS Zenfone AR nedir diye soranlar cevaba kavuştu. CES 2017 öncesinde çeşitli haberlere konu olan ürünün bir sanal gerçeklik gözlüğü olacağı düşünülüyordu fakat ürünün yeni bir akıllı telefon olduğu ortaya çıktı.



Normalde ASUS, CES 2017'deki ürünlerinin duyurusunu 4 Ocak tarihinde düzenleyeceği etkinlikte yapacaktı. Ancak Qualcomm'dan sızdırılan bir duyuruyla Zenfone AR'ın ASUS Zenfone serisi akıllı telefonların yeni üyesi anlaşıldı.



ASUS Zenfone AR, Google'ın Daydream View VR platformuyla yine Google'ın Tango adını verdiği derinlik algılayıcı kameralarını bünyesinde bir araya getiren bir akıllı telefon. Qualcomm 821 işlemciye sahip olacağı belirtilen ürün bu açıdan Google'ın Pixel modellerine benziyor. Ayrıca ilk Tango telefon olan Lenovo Phab 2 Pro'dan da işlemci bakımından daha hızlı.



Zenfone AR, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik konseptleri arasında köprü kuracak türde bir ürün. Google da daha önce kendi bünyesinde geliştirilen Daydream ve Tango teknolojilerinin tek bir çatı altında toplamayı planladıklarını belirtmişti. ASUS Zenfone AR, bu planın bir parçasıymış gibi duruyor.



VR (sanal gerçeklik) ve AR (artırılmış gerçeklik) teknolojilerinin bir araya gelmesiyle, PC tabanlı HTC Vive ve diğer benzer ürünlerin sunduğu deneyimin akıllı telefonlarla da sağlanabilmesinin önü açılacak. Bu iki teknolojinin kombinasyonunu kullanacak uygulamalar ve oyunların çok farklı bir kullanıcı deneyimi sunması bekleniyor.



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