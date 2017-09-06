2018 Dünya Kupası Asya elemelerinin 3. turunda, B Grubu karşılaşmaları tamamlandı.

SUUDİ ARABİSTAN DÜNYA KUPASI'NA

Suudi Arabistan, daha önce grupta liderliği garantileyen Japonya'yı 63. dakikada Fahad Al Muwallad'ın golüyle 1-0 yendi. Bu sonuçla puanını 19 yapan Suudi Arabistan, averajla Avustralya'nın önünde ikinci olarak Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

AVUSTRALYA PLAY-OFF OYNAYACAK

Grupta Avustralya, sahasında Tayland'ı 2-1 mağlup etti. Avustralya'nın gollerini 69. dakikada Tomi Juric ve 86. dakikada Mathew Leckie, Tayland'ın golünü ise 82. dakikada Pokkhao Anan attı. Grupta üçüncü sırayı alan Avustralya, Asya elemelerinin play-off turunda Suriye'nin rakibi oldu. Bu turun galibi, Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu'ndan (CONCACAF) gelen bir takımla Dünya Kupası'na gidebilmek için play-off maçına çıkacak.

Öte yandan grubun diğer maçında Irak, evinde Birleşik Arap Emirlikleri'ni 29. dakikada Aymen Hussein'in golüyle 1-0'lık skorla geçti.

Kaynak: haberinburada