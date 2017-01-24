Altın 6 Haftanın En Düşüğünde
Cezaevindeki Demirtaş'a Bir Kötü Haber Daha!
Efsanelerden Trump Gideri!
Galatasaray'dan Hakem İsyanı!
'mesajım Enosis Hayali Kuranlaradır'
Ağrıyan Diş İçin Sakın Kullanmayın Çünkü…
Hdp Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın Milletvekilliği Düştü
Dev Projemize Bir Talip Daha!
Psikiyatristler Fetö'cü Hainlerin İlk Sözleri...
Hamza Hamzaoğlu'ndan Fenerbahçe İddialarına Cevap!
Gaziosmanpaşa'da Kahvehaneye Silahlı Saldırı
Otomobil Devi Satılıyor! İşte Değeri
Suudi Arabistan'dan Flaş Suriye Kararı!
Acun Açıkladı! Resmen Ezdi Geçti...
İstanbul Valisi Şahin'den 'bekçi' Açıklaması
Hdp'li İdris Baluken Gözaltına Alındı
Eş Katili Cezaevinde İntihar Girişiminde Bulundu
Kadınların O Sorununu Ortadan Kaldırıyor
Krasnodar Kafilesi İstanbul'a Geldi!
Hdp'li Konca'nın Yargılanmasına Başlandı

ata demirer'in ilk hafta yüzü güldü

ATA DEMİRER'İN İLK HAFTA YÜZÜ GÜLDÜ

Ata Demirer'in son filmi 'Olanlar Oldu', ilk 3 günde yaklaşık 320 bin kişi tarafından izlendi. Demirer'in bir kaptanı oynadığı filminin hasılatı ise bu gişe rakamıyla 4 milyonu geçti.

Tarih : 24 Ocak 2017, 13:44
Puan Ver : Ata Demirer'in İlk Hafta Yüzü Güldü(9/10)10


Ata Demirer'in geçtiğimiz Cuma günü vizyona giren son filmi 'Olanlar Oldu', ilk 3 günde yaklaşık 320 bin kişi tarafından izlendi. Ata Demirer'in bir kaptanı canlandırdığı Olanlar Oldu filminin hasılatı ise bu gişe rakamıyla 4 milyonu geçti.



Komedyenin bir önceki projesi 'Niyazi Gül Dörtnala' ise ilk 3 günde 200 bin kişi tarafından izlenmişti. Takvim'in haberine göre; Ata Demirer, en iyi açılış rakamını ise 2011 yılında çektiği 'Eyvah Eyvah 2' ile elde etti. Filmi o dönem 3 günde 800 bin kişi seyretmişti.



 



kaynak:yenişafak








Etiketler: Ata  Demirer  İn  İlk  Hafta  Yüzü  Güldü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER