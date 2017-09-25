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ATAKÖY METROSUNDA YANGIN PANİĞİ! İTFAİYENİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR


Ataköy metrosunda yangın paniği! İtfaiyenin müdahalesi sürüyor
Tarih : 25 Eylül 2017, 14:50
Puan Ver : Ataköy Metrosunda Yangın Paniği! İtfaiyenin Müdahalesi Sürüyor(10/10)6

Ataköy Metro istasyonunda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken çevreyi yoğun duman kapladığı görüldü.

İşte Ataköy metrosunda yaşanan panik dolu anlar:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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