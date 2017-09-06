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ATAKÖY'DE HAKİM VE SAVCILARIN LOJMANINDAN PARKA ATEŞ AÇILDI: 2 YARALI


Ataköy'de Hakim ve Savcıların Lojmanından Parka Ateş Açıldı: 2 Yaralı
Tarih : 06 Eylül 2017, 20:00
Puan Ver : Ataköy'de Hakim Ve Savcıların Lojmanından Parka Ateş Açıldı: 2 Yaralı(8/10)4

İstanbul Ataköy'de 5. Kısım Dumlupınar Sokak'ta bulunan, hakim ve savcı lojmanlarının bulunduğu belirtilen 9 katlı bir binanın 7. katındaki evin penceresinden yakındaki Kavaklı Park'a doğru pompalı tüfekle ateş açıldı.

2 KİŞİ YARALANDI

Açılan ateş sonucu, 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

ÖZEL HAREKAT OPERASYON DÜZENLİYOR

Bu arada, olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. Ateş açan kişinin lojmanlarda oturan bir savcının oğlu olduğu belirtildi. Polis, şahsı teslim almak için lojmanlara girdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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