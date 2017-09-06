ATAKÖY'DE HAKİM VE SAVCILARIN LOJMANINDAN PARKA ATEŞ AÇILDI: 2 YARALI
İstanbul Ataköy'de 5. Kısım Dumlupınar Sokak'ta bulunan, hakim ve savcı lojmanlarının bulunduğu belirtilen 9 katlı bir binanın 7. katındaki evin penceresinden yakındaki Kavaklı Park'a doğru pompalı tüfekle ateş açıldı.
2 KİŞİ YARALANDI
Açılan ateş sonucu, 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
ÖZEL HAREKAT OPERASYON DÜZENLİYOR
Bu arada, olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. Ateş açan kişinin lojmanlarda oturan bir savcının oğlu olduğu belirtildi. Polis, şahsı teslim almak için lojmanlara girdi.
Kaynak: haberinburada
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