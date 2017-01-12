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ATALAY FİLİZ İÇİN 2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ


ATALAY FİLİZ İÇİN 2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ
Tarih : 12 Ocak 2017, 16:55
Puan Ver : Atalay Filiz İçin 2 Kez Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis İstemi(6/10)8


İstanbul Tuzla'da öğremen Fatma Kayıkçı'yı öldürmekle suçlanan Atalay Filiz'in diğer bir davası da Ankara'da görülüyor. Filiz, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada iki kişiyi öldürmekle suçlanıyor. Göktuğ Demirarslan ve Elena Radckhova'nın ölümünden sorumlu tutulan Filiz'in yargılandığı davanın 11'inci duruşmasında savcı Filiz'e verilecek ceza için mütalaasını açıkladı.



CEZAİ EHLİYETİ SABİT



Savcı mütalaasında Atalay Filiz'in tasarlayarak adam öldürme suçu işlediğini belirtti. Filiz'in cezai ehliyetinin sabit olduğuna işaret edilen mütalaada istenen ceza da belirtildi.



BİR SONRAKİ DURUŞMA MART'TA



Savcı, Filiz'in iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatları mütalaaya karşı savunmalarını sunacak. Mahkeme bir sonraki duruşma için Mart ayı başına gün verdi.



YAPILAN İNCELEME YETERSİZ

Filiz'in savunma avukatlarından Merve Uçanok ise, mütalaaya ilişkin şunları kaydetti: Atalay Filiz'in cezai ehliyetine etki edecek nitelikte deliller var. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Sunacağımız deliller Filiz'in küçük yaştan itibaren normal olmayan davranışlar sergilediğini ve ciddi anlamda incelemesi gereken adli bir vaka olduğu gerçeğini ortaya koyacak.



Daha önceki  celselerde, Adli Tıp Kurumu'nun yaptığı incelemenin son derece yetersiz ve usule aykırı olduğunu dile getirdik. İstanbul'da annesini öldüren Aslı Sönmezler ve yine İstanbul'da kadına tekme attığı için bir başka sanığa akli dengesinin yerinde olup olmadığı yönünde birden fazla muayene gerçekleştirildi. Usul kuralı da üç haftadan az olmamak üzere sanığın gözetim altına alınabileceği yazıyor ve hatta bu süre en fazla 3 aya kadar uzatilabiliyor. Hiçbir delili dikkatlice incelemeden ve sadece tek bir muayene ile sanığın cezai sorumlulugunun tam olduğunu söylemek bizce adil değil. Bu yönde delillerimizle birlikte Yargıtay ve AİHM kararlarını da dikkate alarak önümüzdeki celse tevsii tahkikat taleplerimiz olacak."



 



kaynak:hürriyet








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