İstanbul Atatürk Havalimanı, Temmuz ayında yüzde 17,6'lık yolcu artış oranıyla Avrupa'da en yüksek orana ulaşan ikinci havalimanı oldu. Birinciliği ise Moskova göğüsledi.

İstanbul Atatürk Havalimanı, yolcu trafiği açısından Temmuz ayında Avrupa sıralamasında ikinci oldu.

AVRUPA'NIN EN YOĞUN HAVALİMANLARI ARASINDA YERİNİ ALDI

Uluslararası Havaalanları Konseyi, Atatürk Havalimanı'nın 2017 yılı Temmuz ayı rakamları göre Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında yer aldığını bildirdi.

İLK SIRADA MOSKOVA VAR

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, resmi Twitter hesabından yaptığı duyuruda, ACI(Airport Council International-Uluslararası Havaalanları Konseyi) Avrupa verilerine göre, Atatürk Havalimanı'nın Temmuz ayında Avrupa havalimanları arasındaki yolcu artış oranı, en yüksek ikinci oran olarak gerçekleşti.

Birinci ise, tatile giden her iki vatandaşından birini Türkiye'ye gönderen Rusya oldu. Moskova Havalimanı, Atatürk Havalimanı'nın önünde birinciliği göğüsledi.

YÜZDE 17.6'LIK YOLCU ARTIŞI OLDU

Atatürk Havalimanı'nın Temmuz ayındaki yolcu artış oranı, yüzde 17,6 olarak gerçekleşti.

Kaynak: haberinburada