ATATÜRK HAVALİMANI'NA İNEN UÇAK MARTIYA ÇARPTI
Türk Hava Yollarının Mombasa-İstanbul seferini gerçekleştiren tarifeli uçağı, Atatürk Havalimanı'na indiği sırada pist üzerinde uçan martıya çarptı. Kadın pilot konu hakkında kuleyi bilgilendirirken, uçak sorunsuz şekilde havalimanına indi.
THY'nin Kenya'nın Mombasa şehrinden İstanbul'a gelmek üzere havalanan TK 673 sefer sayılı Boeing 737-900 tipi uçağı, saat 10.30 sıralarında Atatürk Havalimanı'na inmeye hazırlandığı sırada 80 feet (25 metre) yükseklikte pist üzerinde uçan martıya çarptı. Çarpma sonrası uçak havalimanına sorunsuz iniş yaptı. Uçağın kadın kaptan pilotu, durumu Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi'ne bildirdi.
ÇARPMA SONRASI 3 UÇAK PİSTİ PAS GEÇTİ
Bu esnada iniş için sırada bekleyen THY'nin Riyad-İstanbul ve Kopenhag-İstanbul seferlerini gerçekleştiren uçaklarının yanı sıra Azerbaycan Hava Yollarının Bakü-İstanbul seferini yapan uçağı da pisti pas geçmek zorunda kaldı. Yaşanan çarpma sonrası görevliler pistte kuş ölüsü aradı. Martıya çarpan THY uçağı ise bakıma alınarak hasar görüp görmediği tespit edilmeye çalışıldı.
Kaynak: haberinburada
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