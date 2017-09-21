ATATÜRK HAVALİMANI'NDA İNİŞ SIRASINDA PİSTTEN ÇIKARAK YANAN UÇAKTA 4 KİŞİ YARALANDI
Atatürk Havalimanı'nda akşam saat 21:30 sıraların TC-KON tescilli özel jet kaza yaptı.
KKTC'YE GİDİYORDU
İstanbul'dan KKTC'nin Ercan Havalimanı'na gitmek üzere havalanan TC-KON tescilli özel uçak, iniş takımında arıza meydana gelince acil iniş yapmak için tekrar Atatürk Havalimanı'na yöneldi.
PİSTTEN ÇIKTI
Kalktıktan sonra tekrar Atatürk Havalimanı'na inmek isteyen uçak, lastiği patladığı için pistten çıktı.
YANGIN ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA
Olay anına ait ilk görüntüler, havalimanı yakınlarından geçen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde uçağın alev toğu haline geldiği görülüyor.
4 KİŞİ YARALANDI
Kaza bölgesine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Uçaktaki yangın kısa sürede söndürülürken, olayda 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.
ATATÜRK HAVALİMANI YENİDEN TRAFİĞE AÇILDI
Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, uçağın söndürüldüğü, enkaz temizliğinin yapıldığı ve hava trafiğine kapatılan Atatürk Havalimanı'nın yeniden açıldığı bildirildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
- Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
- Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
- Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
- Verem Ve Sspe Hastalarına Tedavi Ve Bakım İçin Ayda Bin 683 Lira Verilecek
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar