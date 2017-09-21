Atatürk Havalimanı'nda akşam saat 21:30 sıraların TC-KON tescilli özel jet kaza yaptı.

KKTC'YE GİDİYORDU

İstanbul'dan KKTC'nin Ercan Havalimanı'na gitmek üzere havalanan TC-KON tescilli özel uçak, iniş takımında arıza meydana gelince acil iniş yapmak için tekrar Atatürk Havalimanı'na yöneldi.

PİSTTEN ÇIKTI

Kalktıktan sonra tekrar Atatürk Havalimanı'na inmek isteyen uçak, lastiği patladığı için pistten çıktı.

YANGIN ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Olay anına ait ilk görüntüler, havalimanı yakınlarından geçen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde uçağın alev toğu haline geldiği görülüyor.

4 KİŞİ YARALANDI

Kaza bölgesine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Uçaktaki yangın kısa sürede söndürülürken, olayda 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.

ATATÜRK HAVALİMANI YENİDEN TRAFİĞE AÇILDI

Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, uçağın söndürüldüğü, enkaz temizliğinin yapıldığı ve hava trafiğine kapatılan Atatürk Havalimanı'nın yeniden açıldığı bildirildi.

Kaynak: haberinburada