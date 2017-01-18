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atatürk havalimanı'nda 'kabul edilemez yolcu'

ATATÜRK HAVALİMANI'NDA 'KABUL EDİLEMEZ YOLCU'

New York Times muhabiri Rod Nordland, Türkiye giriş yapmak için geldiği Atatürk Havalimanı'ndan geri gönderildi

Tarih : 18 Ocak 2017, 12:38
Puan Ver : Atatürk Havalimanı'nda 'kabul Edilemez Yolcu'(8/10)9


ABD New York Times gazetesi muhabiri Rod Nordland'ın Türkiye'ye girişine, hakkında giriş yasağı olduğu için izin verilmedi. Hakkında Milli Güvenlik aleyhine faaliyette bulunmak suçundan yurda giriş yasağı bulanan Nordland geldiği İngiltere'ye geri gönderildi.



Edinilen bilgilere göre New York Times gazetesinin muhabiri Rod Nordland salı günü Londra'dan İstanbul'a geldi.Atatürk Havalimanı pasaport kontrolünde Nordland'ın Türkiye'ye giriş yasağı olduğu ortaya çıktı.



Hakkında milli güvenlik aleyhine faaliyette bulunmak suçundan İçişleri Bakanlığı tarafından yurda giriş yasağı konulduğu öğrenilen Nordland'ın Türkiye'ye girişine izin verilmedi. Nordland'a, Türkiye'ye kabul edilemeyeceği de tebliğ edildi. Hakkında "kabul edilemez yolcu bilgilendirme formu" doldurulan Nordland geldiği İngiltere'nin başkenti Londra'ya geri gönderildi.



 



kaynak:habertürk








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