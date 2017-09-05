ATATÜRK HAVALİMANI'NDA LEYLEK SÜRÜSÜ ALARMI
Yaz ayının bitmesiyle birlikte sıcak iklim bölgelerinde göç etmeye başlayan leylek sürüleri, Atatürk Havalimanı'nda yetkilileri alarma geçirdi.
Yaz ayının bitmesiyle birlikte sıcak iklim bölgelerinde göç etmeye başlayan leylek sürüleri Atatürk Havalimanı'nda yetkilileri alarma geçirdi.
KULE GÖREVLİLERİ PİLOTLARI BİLGİLENDİRİYOR
Göçmen kuşların geçiş yolunda bulunan Atatürk Havalimanı'nda leylek sürüleri nedeniyle uçuşlarda herhangi bir aksama yaşanmaması için kule görevlileri pilotları sürekli bilgilendiriyor.
LEYLEK GÖÇÜ TELSİZ KONUŞMALARINDA
Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi görevlileri leylek sürülerini gören pilotların bilgilendirmeleri üzerine diğer pilotları da uyarıyor. Havalimanına iniş ve kalkış yapmak uçaklara zaman zaman zor anlar yaşatan leyleklerin göçü, pilotlar ve kule görevlilerinin telsiz konuşmalarına da yansıdı.
İniş için alçalan bir uçağın pilotu bin feet (300 metre) yükseklikte gördüğü leylek sürüsünü hava trafik kontrol görevlilerine bildirdi. Kule görevlisi ise diğer bütün pilotları uyararak konu hakkında dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kaynak: haberinburada
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