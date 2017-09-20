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ATATÜRK HAVALİMANI'NDA ŞÜPHELİ ÇANTA ALARMI! YOLCULAR PANİK YAŞADI


Atatürk Havalimanı'nda şüpheli çanta alarmı! Yolcular panik yaşadı
Tarih : 20 Eylül 2017, 15:50
Puan Ver : Atatürk Havalimanı'nda Şüpheli Çanta Alarmı! Yolcular Panik Yaşadı(9/10)5

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda şüpheli paket paniği yaşanıyor. İç hatlar geliş bölümünde bulunan paketin çevresini kordona alan polis ekipleri bomba imha uzmanı çağırdı.



 


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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