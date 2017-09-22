Atatürk Havalimanı'nda dün akşam facianın eşiğinden dönüldü. Kıbrıs Ercan Havalimanı'na gitmek üzere hazırlıklarını tamamlayan pilotlar Muzaffer Kütük ve Mehmet Mümin Turan, hostes Duygu Doğaçay ve yolcu Mehmet Şahin Fener'in içinde bulunduğu TC-KON tescilli jet, saat 21.20'de havalandı.

GERİ DÖNME KARARI ALDILAR

Kalkıştan sonra Cessna Citation VII tipi çift motorlu uçakta iniş takımı arızası ortaya çıktı. Kuleyle bağlantı kuran pilotlar, Atatürk Havalimanı'na geri dönme kararı aldı. Pilotlar, öncelikli iniş izni istedi. Bunun üzerine havalimanında görevli itfaiye ekipleri alarma geçti, 17-35 sağ pistinde önlem alındı.

SÜRTÜNMEDEN YANDI

Jet saat 21.30'da piste teker koydu ancak iniş takımlarının katlanması ve havanın yağışlı olması üzerine, pistte kontrolsüz bir şekilde kaymaya başladı. Bu sırada uçakta sürtünmeden kaynaklı yangın ve parçalanmalar başladı.

Jet pisti bitirip havalimanı sınırına 100 metre kala dururken içeridekiler yaralı olarak dışarı çıkmayı başardı. Yanan uçak, pistte hazır bekleyen itfaiye tarafından köpük sıkılarak söndürüldü. Yaralılar hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Atatürk Havalimanı trafiğe kapatıldı. Çok sayıda uçak İstanbul semalarında tur atmak zorunda kaldı.

YANAN UÇAK DİZİDE KULLANILMIŞ

Yanan uçağın geçtiğimiz hafta ilk bölümü yayımlanan ve ünlü oyuncu Erkan Petekkaya'nın oynadığı dizide kullanıldığı ortaya çıktı. Rol icabı Afganistan uçuşu için kullanılan uçağın dizide yer alan görüntülerinde ünlü oyuncu Petekkaya'nın uçağa bindiği görülüyor.

(Kazanın ardından İstanbul'da hava trafiği yoğunlaştı.)

Kaynak: haberinburada