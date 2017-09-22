Atatürk Havalimanı'ndan havalanan TC-KON tescilli özel jet, iniş takımlarındaki arıza nedeniyle acil iniş yaparken pistten çıktı. Alev alan jeti itfaiye ekipleri söndürdü. İnişi sırasında pistten çıkarak yanan özel jette, ünlü şarkıcı Gökhan Güney'in eşi Özlem Güney'in hostes olarak görev yaptığı, fakat özel bir işi olduğu için uçuşa gitmediği öğrenildi.

OLAYDA 3 MÜRETTEBAT 1 YOLCU YARALANDI

Atatürk Havalimanı'ndan kalkan TC-KON tescilli Cessna Citation VII tipi özel jet, acil durum bildirdikten sonra iniş sırasında pistten çıkarak yandı. Olayda uçakta üç mürettebat ve bir yolcu yaralı olarak kurtarıldı. EuroAir'e ait, Koçoğlu Havacılık tarafından işletilen 1998 model TC-KON tescilli uçak, saat 21.20'de Kıbrıs'taki Ercan Havalimanı'na gitmek üzere Atatürk Havalimanı'ndan kalktı. Kalkıştan kısa bir süre sonra uçakta iniş takımlarında arıza ortaya çıkan jetin pilotları geri dönme kararı aldı. Atatürk Havalimanı kulesi ile temasa geçen pilotlar, öncelikli iniş izni istedi. Havalimanı itfaiye ve kurtarma ekipleri acil durum için pistte yerlerini aldı.

"UÇAKTA ASLINDA BEN OLACAKTIM"

Özlem Güney, "Aslında şöyle, benim bir tadilat işim vardı. O sebepten dolayı da kaptanımıza gelemeyeceğimi söyledim. Diğer hostes arkadaşımızı aldılar. Bazen buna kader deriz, çok şükür ki kimseye bir şey olmadı ve buna çok mutluyum" dedi. Şarkıcı ve oyuncu Gökhan Güney de hostes olan eşi ile hastaneye gelerek, kaza sonrası tedavi gören eşinin uçuş arkadaşlarını ziyaret etti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan sanatçı, "Duyunca çok üzüldüm. Kaptanı ve ekibi de tanıyorum ben. Durumları çok iyi, ufak tefek sıyrık ve kırıkları var. Normalde o uçakta her zaman eşim uçuyor. Fakat bugün evde tadilat işi vardı. Bu yüzden arkadaşı gitti onun yerine. Herşey kısmet, tabi onun gitmesi de bizi üzdü çok. Allah'tan ki bir sorun yok, yoksa insan kahrolurdu. Herkese geçmiş olsun" dedi.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Saat 21.30'da çift motorlu iş jeti Atatürk Havalimanı'nın 35 sağ pistine teker koydu. Ancak iniş takımları katlanan uçak pistte kaydı ve toprak alana çıktı. Alev alan uçağa hemen havalimanı itfaiyesi müdahale etti. Uçakta bulunan pilotlar Muzaffer Kütük, Mehmet Mümin Turan, hostes Duygu Doğaçay ve yolcu Mehmet Şahin itfaiye tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Dört kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: haberinburada