FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, 28 Eylül Perşembe günü İspanya'nın Athletic Bilbao ile Ukrayna'nın Zorya Luhansk takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi J grubu maçını yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, 28 Eylül Perşembe günü İspanya'nın Athletic Bilbao ile Ukrayna'nın Zorya Luhansk takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi J grubu maçını yönetecek.

DERBİDEKİ KARARLARI ÇOK TARTIŞILAN ALİ PALABIYIK YARDIMCISI OLACAK

İspanya'nın Bilbao şehrindeki San Mamés Stadyum'unda TSİ 20.00'de başlayacak müsabakada, Özkahya'nın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Ekrem Kan yapacak. Ceyhun Sesigüzel'in dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Ali Palabıyık ile Yaşar Kemal Uğurlu ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.

Kaynak: haberinburada