UEFA Avrupa Ligi'nde üst üste 2. sezonunu geçiren Atiker Konyaspor, bu kupadaki ilk galibiyetini Vitoria karşısında aldı. Bu sezon ilk kez taraftarlarının karşısına çıkan Anadolu Kartalı, göz kamaştıran bir futbolun ardından Portekizli rakibini 2-1 mağlup etti.

GOLLER MUSA ARAZ VE MILOSEVIC'TEN

Maça hızlı başlayan temsilcimiz, aradığı golü 24. dakikada Musa Araz'ın ayağından buldu. İlk yarıyı bu golle 1-0 önde kapatan Konyaspor, 2. yarıya da iyi girdi. Bu kez sahneye çıkan isim Milosevic olurken yeşil beyazlılar 48. dakikada farkı ikiye çıkardı Vitoria ekibi, 74'te Paolo Hurtado'yla ümitlense de bu gol Portekizlilere yetmedi ve Konyaspor maçı 2-1 kazandı.

Bu sonuçla Konyaspor 3 puana yükselirken Vitoria Guimaraes 1 puanda kaldı.

Kaynak: haberinburada