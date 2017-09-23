ATİKER KONYASPOR, ŞEYTANIN BACAĞINI AKHİSAR MAÇINDA KIRDI: 2-0
Ligde 3 maçtır kazanamayan Atiker Konyaspor, evinde karşılaştığı Akhisar Belediyespor'u 2-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Atiker Konyaspor seyircisiz maçta Akhisar Belediyespor'u konuk etti. Özgür Yankaya'nın yönettiği karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.
KONYASPOR 12. SIRAYA YÜKSELDİ
Yeşil - beyazlılara galibiyeti getiren golleri; 18. dakikada Ömer Ali Şahiner ile 73. dakikada Patrick Friday Eze kaydetti. 90+1. dakikada Konyaspor'da kazanılan penaltıyı Skubic gole çeviremedi. Bu skorun ardından Konyaspor puanını 6 yaparak 12. sıraya yükseldi. Akhisar Belediyespor ise 10 puanla 6. sırada yer aldı.
KONYA GELECEK HAFTA MALATYA'YA GİDECEK
Spor Toto Süper Lig'de Konyaspor gelecek hafta Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Akhisar Belediyespor ise evinde, Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
Kaynak: haberinburada
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