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Atina'da Solcu Ruvikanos ve DHKP-C, Türkiye Karşıtı Ortak Gösteri Yaptı

ATİNA'DA SOLCU RUVİKANOS VE DHKP-C, TÜRKİYE KARŞITI ORTAK GÖSTERİ YAPTI

Yunanistan'da aşırı sol Ruvikanos ve terör örgütü DHKP-C, Semik Özakça ve Nuriye Gülmen için eylem yaptı. Türkiye Büyükelçiliğine saldırmak isteyen grubu polis engelledi.

Tarih : 14 Eylül 2017, 01:20
Puan Ver : Atina'da Solcu Ruvikanos Ve Dhkp-C, Türkiye Karşıtı Ortak Gösteri Yaptı(5/10)1

Yunanistan'da aşırı sol Ruvikanos örgütü, DHKP-C'li teröristlerle birlikte Türkiye aleyhtarı gösteri düzenledi.

BÜYÜKELÇİLİĞE YÜRÜMEK İSTEDİLER

Atina'da sabah saatlerinde Türk Hava Yollarının ofisine yapılan saldırıyı üstlenen aşırı sol örgüt Ruvikanos'un çağrısıyla toplanan ve aralarında terör örgütü DHKP-C'lilerin de bulunduğu grup, Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğine yürüdü.

POLİS TÜM YOLLARI KAPATTI

Sayıları 100'ü aşan grup, büyükelçilik yakınlarında polis tarafından durduruldu. Gösteri süresince kent merkezindeki caddelerde trafik akışı durdurulurken, büyükelçilik etrafındaki tüm sokaklar da çevik kuvvet otobüslerince kapatıldı.

SEMİH ÖZAKÇA VE NURİYE GÜLMEN LEHİNE SLOGAN

Türkiye karşıtı pankart açan grup, terör örgütü üyeliğinden tutuklanan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça lehine sloganlar attı. Gruptakiler bir süre sonra dağıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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