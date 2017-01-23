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autoshow fuarı iptal mi oluyor?

AUTOSHOW FUARI İPTAL Mİ OLUYOR?

Otomotiv dünyasının büyük buluşması İstanbul Autoshow fuarına katılmayan firmaların sayısı artıyor.

Tarih : 23 Ocak 2017, 10:58
Puan Ver : Autoshow Fuarı İptal Mi Oluyor?(7/10)6


Otomotiv dünyasının büyük buluşması İstanbul Autoshow fuarına katılmayan firmaların sayısı artıyor. Bugatti, Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Bentley, Lamborghini, Citroen, DS, Subaru, Infiniti, Kia, Suzuki, Mazda ve Volvo'nun fuara katılmayacağı daha önce belli olmuştu. Son olarak Land Rover, MINI, Jaguar ve Ford da fuara katılmama kararı aldı. Böylece 21-30 Nisan 2017 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan fuara katılmayan markaların sayısı 16'dan 20'ye çıktı. Firmaların sayısının artmasıyla birlikte kulislerde, Autoshow'un iptal edileceği konuşulmaya başlandı. TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri Genel Müdürü İlhan Ersözlü, fuarın planlandığı gibi 21 Nisan'da gerçekleşeceğini, şubat başında tanıtımlara başlayacaklarını söylüyor. Ancak, otomotiv sektörünün lider markalarının fuara katılmaması nedeniyle, Autoshow'un sönük geçeceği düşünülüyor. Bu nedenle iptal haberleri konuşuluyor.



BÜTÇELER KÜÇÜLDÜ

Autoshow'a katılma kararında, 2017'de pazarın daralacağı öngörüsüyle yapılan bütçe kısıtlamalarının etkili olduğu söyleniyor. Yapılan hesaplamalara göre fuara katılma maliyeti yaklaşık 1-2 milyon euroyu buluyor.



REKOR SONRASI ŞAŞIRTTILAR

2016'yı üretim, ihracat ve iç pazarda satış rekorlarıyla kapatan otomotiv firmalarının, maliyetlerin yüksekliği gerekçesiyle fuara katılmaması büyük tepki çekiyor. Firmaların Autoshow'un talebi canlandırıcı etkisini hesaba katmadıkları düşünülüyor. Fuara katılmama kararı alan markalar, Doğuş Holding, Koç Holding, Borusan Holding, Bayraktar Holding gibi Türkiye'nin büyük gruplarının bünyesinde bulunuyor.



 



kaynak:sabah








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