AVM İNŞAATI SIRASINDA TARİHİ BULUNTULARA RASTANLADI, İNŞAAT DURDU
Çanakkale'de alışveriş merkezi inşaatı sırasında Osmanlı'nın son dönemine ait tarihi buluntulara rastlandı. Şantiye alanında inşaat durduruldu, arkeolojik kazı başlatıldı.
Çanakkale'de alışveriş merkezi yapılması planlanan alanda Osmanlı'nın son dönemlerine ait kültür varlıkları bulunması üzerine inşaat çalışması durduruldu.
YETKİLİLERİN GÖZETİMİNDE KAZI YAPILDI
Fevzipaşa Mahallesi Çarşı Caddesi'nde bazı iş yerleri yıkılarak, yerine alışveriş merkezi yapılmasına karar verildi. Yıkım çalışmaları Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğünün izniyle Arkeoloji Müzesi yetkilileri gözetiminde yapıldı.
İNŞAAT ÇALIŞMALARI DURDU
Eski yapıların yıkıldığı arsanın zeminindeki dolgu malzemesi kaldırılırken Osmanlı'nın son zamanlarına denk gelen Geç Döneme ait bazı eserler bulundu. Temelde kültür varlıklarına rastlanması üzerine inşaat çalışması durduruldu. Koruma Kurulunun aldığı kararla Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü görevlileri alanda tespit kazısı başlattı. İnşaat çalışmasının durdurulduğu bölge koruma altına alındı.
Kaynak: haberinburada
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