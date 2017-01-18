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avm otoparkında fuhuş pazarlığı!

AVM OTOPARKINDA FUHUŞ PAZARLIĞI!

Fethiye’de yabancı uyruklu kadınlara, gecelik 200 lira karşılığı fuhuş yaptırıldığını tespit eden Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Mehmet A.’yı takibe aldı.

Tarih : 18 Ocak 2017, 16:00
Puan Ver : Avm Otoparkında Fuhuş Pazarlığı!(8/10)9


Fethiye'de yabancı uyruklu kadınlara, gecelik 200 lira karşılığı fuhuş yaptırıldığını tespit eden Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Mehmet A.'yı takibe aldı. Mehmet A., geçen pazartesi günü saat 21.00'de, Babataşı Mahallesi'ndeki AVM'nin otoparkında bir müşteriyle fuhuş pazarlığı yaparken, yanındaki 3 kadınla birlikte gözaltına alındı.



Takma isimler kullanan kadınların Kırgızistan uyruklu 23 yaşındaki Arturgan E. ile Özbekistan uyruklu 35 yaşındaki Gulsanam Y. ve 28 yaşındaki Xhakıma K. oldukları tespit edildi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan Mehmet A., 'Fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlama' suçundan sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Gözaltında tutulan kadınların ise işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği bildirildi.



 



kaynak:hürriyet










Etiketler: Avm  Otoparkında  Fuhuş  Pazarlığı    haber

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